BERNSTEIN RESEARCH stuft RECKITT auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt mit Blick auf den überraschenden Abgang des Chefs Laxman Narasimhan auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Er sei überrascht von dieser Entwicklung, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn nach Jahren zu geringer Investitionen bei gleichzeitig hohen Gewinnen seien die Investoren mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass das neue Management-Team das Ruder herumgeworfen habe und sich die neue Strategie auszahle./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 07:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2022 / 07:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -4,27 % auf 73,90EUR erreicht.