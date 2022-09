Erfolgreiche Wachstumsstrategien im Mittelstand - ROMMELSBACHER zeigt, wie sich in einem schwierigen Marktumfeld Wachstumschancen nutzen lassen

Dinkelsbühl / Dortmund (ots) -



- Wachstumsprojekte mit MANDAT tragen zu Rekordwerten beim Umsatz und deutlichen

Zuwächsen bei den Absatzzahlen bei

- "Erfolgreich wie nie": Basis des Erfolgs sind eine gestärkte Markenwahrnehmung

und ein hohes Maß an Kundenorientierung

- Meilensteine des Realisierungsprojektes "Push-Up" waren die Verfünffachung der

Markenreichweite, die Bewertung und Fokussierung des Kern-Sortiments sowie die

Entwicklung einer pragmatischen Vertriebsstrategie national und international



Vor dem Hintergrund gravierender gesellschaftlicher Umbrüche und anhaltendem

Chaos in den Lieferketten ist die strategische Beschäftigung mit innovativen

Wegen für neues Wachstum in vielen mittelständischen Unternehmen in den

zurückliegenden Jahren häufig zu kurz gekommen. Dabei sind die Fähigkeit,

profitabel zu wachsen und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen untrennbar

miteinander verknüpft.