Doppelte Auszeichnung für Cannamedical Pharma (FOTO)

Köln (ots) - Bester Medizinalcannabis-Anbieter in Deutschland und

Forschungssiegel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)



Die Cannamedical Pharma GmbH kann sich gleich über zwei besondere Auszeichnungen

freuen: Das 2016 gegründete Unternehmen erhielt vom Bundesministerium für

Bildung und Forschung (BMBF) das Forschungssiegel "Innovativ durch Forschung"

sowie den International Life Science Award 2022 in der Kategorie "Best Medical

Cannabis Products Supplier 2022 - Germany".



"Wir sind stolz darauf, gleich zweimal ausgezeichnet worden zu sein. Die Awards

spiegeln das wider, was uns jeden Tag antreibt: Die Lebensqualität der

Patientinnen und Patienten durch eine breite Auswahl an hochwertigen

Cannabinoid-basierten Arzneimitteln zu steigern und die Forschung und Innovation

im Bereich Medizinalcannabis voranzutreiben, um zukünftig noch mehr Erkrankten

zu helfen", so David Henn, CEO der Cannamedical Pharma.