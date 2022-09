Berlin (ots) - Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft in der

DACH-Region, der Businesstalk am Kudamm, präsentiert Ihnen die meistgesehenen

Interviews im Monat August 2022. Neben Video-Interviews auf dem Youtube-Channel

werden täglich neue schriftliche Interviews in unserem Onlinemagazin

veröffentlicht. Der Businesstalk-Youtube-Channel hat im Monat August 430.000

Menschen erreicht, davon waren 43% weiblich und 57% männlich. Die Zuschauer sind

im Monat August 2022 folgenden Altersklassen zuzurechnen: 18 - 24 Jahre 20,9 %,

25 - 34 Jahre 24,4 %, 35 - 44 Jahre 21,6 %, 45 - 54 Jahre 12,9 %, 55 - 64 Jahre

10,7 %, 65+ Jahre 8 %. Die Top-Aufruf-Länder sind wie im Vormonat Deutschland,

Österreich und die Schweiz.



Grüner Stahl - Martin Zappe (Salzgitter AG)Dr. hc. Patrick Held: Philosophie & Tätigkeitsschwerpunkte der InternationalenExpertenmanufakturSkalierbarkeit im Recruiting - Holger Resack (HR-Recruiting Services GmbH)SEO-Strategien für Industrieunternehmen - Niklas Brinkmann (Fremont Digital)Immobilienmarkt in Bad Oeynhausen - Anja Strathmann von City ImmobilienmaklerBad OeynhausenVeganer Käse - Udo Flachs Nóbrega (Cashewrella)Kunststoff-Recycling: Wie aus Abfall wieder Rohstoff entsteht - Cyrill Hugi(Enespa AG)Kunst als Investment - Peter Misch (PraeLux Gesellschaft für InvestmentberatungmbH)Oberkörper-Straffung - Dr. med. Holger Klose (art | MED Berlin)Jobchancen und Karrieremöglichkeiten in der Sicherheitsbranche - Ronald Burchert(DBA GmbH)Glück und Mindset - Milly Zett (Unpack Your Mind)Potentiale erkennen und fördern - Nivea Lopes GustRe-building an investing market place for P2P loan portfolios - Johan Orsingher(Monestro)Immobilienpreise Magdeburg - Marc Aschenbrenner von City ImmobilienmaklerDie Bedeutung öffentlicher Apotheken für die Gesundheitsvorsorge - TinoSeidemannWohlfühlen 40+ / Äußere Veränderungen - Jeanette Fritsch (JNCC Coaching &Consulting)Dennis Ellrich: Anforderungen und Arbeitsbedingungen in der SicherheitsbrancheRelationship with Loan Originators: How to find the best business partners? OlgaJakson (Monestro)Artgerechte Hundezucht und Hundeerziehung - Marion Terhaar (FamilyDOGs4you &DOGschooling)Agile Unternehmensentwicklung mit yourcoachingzone.com - Claudia Lersch (2mal6GmbH)Fettabsaugung - Dr. med. Annett Kleinschmidt (Docure Berlin)Aufbau einer Arbeitgebermarke - Viet Pham Tuan & Norbert Nagy (Social NativesGmbH)