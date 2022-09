NurExone meldet Aktienausgabe mit 100 Prozent Aufschlag auf den derzeitigen Marktpreis zur Begleichung von EnerSpar-Verbindlichkeiten

Calgary, Alberta, den 1. September 2022 – NurExone Biologic Inc. (vormals EnerSpar Corp. oder „EnerSpar“) (TSXV: NRX) (das „Unternehmen“ oder „NurExone“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das eine biologisch gesteuerte Exosomen-Therapie für Patienten mit traumatischen Wirbelsäulenverletzungen entwickelt, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen bereiterklärt hat, 170.195 Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,80 CAD pro Aktie auszugeben, um die Verbindlichkeiten in Höhe von 136.155,83 CAD gegenüber bestimmten leitenden Angestellten, Directors, Gläubigern und Beratern von EnerSpar zu begleichen.

Die Verbindlichkeiten entstanden im Laufe der Geschäftstätigkeit von EnerSpar vor der kürzlichen Reverse-Takeover-Transaktion, nach welcher NurExone den Handel unter dem neuen Namen „NurExone Biologic Inc.“ mit dem Handelssymbol „NRX” aufnahm. Das Unternehmen zahlt weitere Verbindlichkeiten von EnerSpar in Höhe von 65.000 CAD entsprechend einem vereinbarten Zahlungsplan in bar zurück.

Der Preis pro Aktie im Rahmen dieser Fremdkapitaltransaktion entspricht einem Aufschlag von 100 Prozent auf den aktuellen Aktienkurs. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, unter anderem der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Stammaktien werden bei Annahme durch die TSX Venture Exchange ausgegeben. Die ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Die Aktien für die Fremdkapitaltransaktion, die Jay Richardson betreffen werden, stellen eine Transaktion mit einer nahestehenden Person im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz der Minderheitswertpapierinhaber bei besonderen Transaktionen („MI 61-101“) dar, da Jay Richardson derzeit ein Director von NurExone ist und insgesamt rund 117.033 Stammaktien zur Begleichung von Verbindlichkeiten in Höhe von 93.626 CAD zeichnen wird. Die Ausgabe ist jedoch befreit von: (i) der Bewertungspflicht des MI 61-101 aufgrund der Befreiung in Abschnitt 5.5(b), da die Aktien nicht an einem im MI 61-101 aufgeführten Markt notiert sind, und (ii) der Pflicht zur Einholung der Genehmigung der Minderheitsaktionäre des MI 61-101 aufgrund der Befreiung in Abschnitt 5.7(1)(a) des MI 61-101, da der Verkehrswert der Aktien 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.