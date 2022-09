UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was eine Steigerung von +34,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Delivery Hero Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,28 % auf 40,94EUR erreicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Essenslieferant mache Fortschritte in puncto Profitabilität, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die finanzielle Ausstattung erlaube es dem Unternehmen, das Wachstum in den kommenden Jahren zu finanzieren./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 16:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 16:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

