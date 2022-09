Analysierendes Institut: UBS Analyst: Guillermo Peigneux Lojo Analysiertes Unternehmen: ABB LTD Aktieneinstufung neu: positiv Kursziel neu: 35 Kursziel alt: 35 Währung: CHF Zeitrahmen: 12m

Die ABB Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Minus von -1,06 % auf 27,16EUR erreicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Franken belassen. Eine Abspaltung des Geschäftsbereichs Accelleron wertete Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Der Spezialist für leistungsstarke Turbolader für Diesel- und Gasmotoren habe eine marktführende Stellung inne./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 15:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 15:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS stuft ABB LTD auf 'Buy'

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer