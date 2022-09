Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 1,43 Prozent am Vortag auf 1,50 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,27 Prozent auf 131,52 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,07 Prozent auf 147,61 Punkte nach./bek/jha/

Für den Euro wurden zuletzt 1,0002 US-Dollar gezahlt, damit pendelt die Gemeinschaftswährung weiterhin um die Parität. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0000 Dollar festgelegt.

Die Aktien von Gea wurden von JPMorgan abgestuft in Erwartung schwächerer Aufträge. Gea fielen daraufhin um 5,2 Prozent. Bei Hapag-Lloyd wurde mit HSBC eine weitere Investmentbank pessimistischer. Hier büßten die Papiere 6,3 Prozent ein.

Schlechte Stimmung herrschte im Chipsektor, weil die USA ihre Streitigkeiten mit China mit Beschränkungen für den Export von Hochleistungschips von Nvidia verschärfen. Nvidia-Aktien sackten im vorbörslichen US-Handel um 4,5 Prozent ab und zogen am deutschen Markt auch Infineon und Aixtron nach unten.

Der MDax büßte am Donnerstag mit minus 2,33 Prozent auf 24 631,85 Punkte noch mehr ein als der Dax. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 fiel um 1,3 Prozent.

Ask 0,86

Ask 0,86

Ask 8,36

Ask 8,36

Unter Anlegern wird mit den herben Verlusten die Sorge größer, dass der September seinem Ruf als historisch schlechter Börsenmonat gerecht wird. "Unter den denkbar ungünstigsten Voraussetzungen startet der Deutsche Aktienindex in die statistisch betrachtet schwächste Börsenphase des Jahres", kommentierte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Der August war schon schwach, jetzt dürfte sich der Abwärtstrend zumindest mal fortsetzen, wenn nicht sogar beschleunigen", befürchtet der Börsenexperte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen August ist auch der Start in den September am deutschen Aktienmarkt bislang enttäuschend ausgefallen. Der Dax setzte die Verluste vom Vortag fort und fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Nach wie vor halten die hohe Inflation und die damit verbundene Erwartung stark steigender Zinsen die Investoren von Käufen ab. Zuletzt lag der Dax mit 1,15 Prozent im Minus bei 12 687,93 Punkten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer