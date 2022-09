Renolit präsentiert innovative Korrosionsschutzfolie auf der Wind Energy Hamburg 2022 (FOTO)

Worms (ots) - Renolit, der weltweite Folienspezialist, wird auf der diesjährigen

Wind Energy Hamburg Messe die Korrosionsschutzfolie Renolit CP präsentieren. Die

innovative Kunststofffolie ist eine effiziente, umweltfreundliche Alternative zu

herkömmlichen Lackierungen, um die Stahltürme von Windkraftanlagen gegen

Korrosion zu schützen.



Die internationale Weltleitmesse findet vom 27.-30. September 2022 in Hamburg

statt. Renolit stellt gemeinsam mit seinem Servicepartner WP Energy in Halle A1,

Stand 506, aus, einem unabhängigen Dienstleister für Inspektions-, Reparatur-

und Wartungsleistungen für Windenergieanlagen. Am Messestand wird die

Applikation der Folie demonstriert werden. Am Mittwoch, den 28. September 2022

um 14:30 Uhr informiert Renolit in der Speakers' Corner der Messe (Halle B5/201)

über die Vorteile und Anwendung der Folie. Die Vorträge sind kostenlos und

können ohne Anmeldung besucht werden.