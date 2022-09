Recharge Resources plant Phase-1-Explorationsprogramm bei Lithiumprojekt Georgia Lake

Vancouver (British Columbia), 1. September 2022. Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE, RECHF: OTC, SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Planung eines Phase-1-Explorationsprogramms in den zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebieten Georgia Lake North und West begonnen hat, die an das Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake von Rock Tech Lithium Inc. (CSE: RCK) („Rock Tech“) grenzen, das etwa 160 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario, in der Thunder Bay Mining Division, liegt.