GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa-AFX) - Die Spitze der Unionsfraktion will sich für die Herauslösung des Gaspreises aus der Bildung des Strompreises einsetzen, um Bürger in Deutschland zu entlasten. Es müsse die Preisdynamik durchbrochen werden, "die zurzeit alleine durch die Gaskraftwerke ausgelöst wird und die für alle anderen eben auch diese hohen Strompreise auslöst", forderte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag zum Start einer Klausur des Geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Abgeordneten auf der Zugspitze, Deutschlands höchstem Berg, bei der oberbayerischen Stadt Garmisch-Partenkirchen.

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will eine grundlegende Reform des Strommarktes und damit die Preise für Verbraucher und Industrie dämpfen. Angestrebt wird, die Entwicklung der Endkundenpreise für Strom vom steigenden Gaspreis zu entkoppeln.