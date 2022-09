Accountant1987 : Ich bin (positiv) überrascht, wie gut Hellofresh die Inflation an die Kunden weitergeben konnte und wie gut die Kunden diese bisher angenommen haben. Ich sehe nur ein gewisses Risiko für die kommenden Quartale, wenn dann tatsächlich die höheren Abschläge für Energie voll zur Geltung kommen. Wenn ein Haushalt bisher 200 Euro Abschlag für Gas zahlen musste und zukünftig 700 Euro dafür zahlen muss, dann wird es zwangsläufig so sein, dass an anderen Stellen gespart werden muss. Der typische Hellofresh-Kunde ist/war bisher sicher keiner, der jeden Euro umdrehen musste. Aber wenn die Energiekosten mal voll durchschlagen, dann wird es Kunden geben, die sich das einfach nicht mehr leisten können.

Profitjaegerx7x: Natürlich kann ich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) in Bärenmärkt-Phasen vergessen. Das KUV hat im März 2020 auch keinen interessiert. Aber solange sich die Aktie irgendwann wieder Richtung KUV 1 bewegt oder in drei Jahren immer noch ein KUV von 0,5 bis 0,6 hat, mache ich hier doch nichts falsch? Natürlich würde ich gern am Tiefpunkt kaufen und am Hochpunkt verkaufen. Da ich das nicht kann, muss ich doch bei Einzelaktien schauen, ob sie vergleichsweiße günstig bewertet sind und gleichzeitig das Business an sich funktioniert. Hellofresh wächst in einem schwierigen Jahr, ist profitabel, hat eine gesunde Bilanz und ist nicht hochverschuldet und bricht bei steigenden Zinsen zusammen. Also gehe ich davon aus, dass HelloFresh in guten Zeiten wieder bei einem KUV von 1 notiert. In der Vergangenheit war dies im Schnitt deutlich höher. Allerdings war zu dieser Zeit das Wachstum größer.