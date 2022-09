Evolution Optiks startet klinische Studie mit neuartigem Tele-Phoropter

CHRIST CHURCH, Barbados, 1. September 2022 /PRNewswire/ -- Evolution Optiks, ein privates auf Lichtfeld-Technologie spezialisiertes Unternehmen, teilte heute mit, dass die ersten Probanden mit dem innovativen LFR-260 erfolgreich auf ihre Sehschärfe getestet wurden. Ziel der Studie ist es nachzuweisen, dass der auf Lichtfeld-Technologie basierte Tele-Phoropter bei der Messung der Sehschärfe zu ähnlichen Ergebnissen kommt wie ein herkömmlicher Phoropter. In der prospektiven, kontrolliert-randomisierten Überkreuzstudie werden bis zu 108 Probanden an drei klinischen Standorten in den USA einem routinemäßigen Sehtest unterzogen.

„Die Lichtfeld-Technologie ermöglicht es uns, die optischen Komponenten eines Phoropters so zu verkleinern, dass das Gerät tragbar ist und auch in der Telemedizin eingesetzt werden kann, die seit Beginn der Covid-19-Pandemie stark an Bedeutung gewonnen hat. Gleichzeitig versetzt sie uns in die Lage, neue und innovative Leistungsmerkmale wie den Quad ViewTM zu integrieren, bei dem die Patienten vier verschiedene Augenglasstärken gleichzeitig sehen. So müssen sie sich bei der Messung der Sehschärfe nicht mehr auf ihre Erinnerung verlassen", sagt Raul Mihali, President & Chief Executive Officer von Evolution Optiks Limited. „Diese Studie ist ein erster Vergleich unserer neuartigen Technologie mit dem derzeitigen Standard in der Augenheilkunde. Wir freuen uns, dass wir so hochqualifizierte und namhafte Prüfer gewinnen konnten."