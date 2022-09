TOP Arbeitgeberkongress kommt nach München - renommiertes Geschäftsführer-Event in der bayerischen Landeshauptstadt angekündigt - Uli Hoeneß als Speaker bestätigt (FOTO)

München (ots) - FAIRFAMILY, eine Unternehmensberatung mit Sitz in Hamburg, lädt

am 28. Oktober zum TOP Arbeitgeberkongress in München ein. Das gaben die

Geschäftsführer Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer bekannt. Nach dem

Auftakt-Event am 24. Juni, an dem unter anderem Berühmtheiten wie Michael

Ballack teilnahmen, steht damit der neue Austragungsort der zweiten

Veranstaltung dieser Art in der Motorworld München fest. Tickets sind erhältlich

unter: http://www.toparbeitgeberkongress.de/



Geschäftsführer Felix Anrich: "Da der erste TOP Arbeitgeberkongress ein voller

Erfolg war, wollen wir das Event nun auch in die bayerische Landeshauptstadt

bringen. Nachdem uns im Juni bereits Michael Ballack mit seiner Anwesenheit

beehrt hatte, dürfen sich die Teilnehmer auch in München auf spannende Gäste und

gehaltreiche Diskussionen mit ausgewiesenen Experten freuen."