Umbruch auf Immobilienmarkt rückt die Prozesskosten in den Fokus

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Wuppertal (ots) - Höhere Finanzierungskosten, steigende Energiepreise, mehrMietausfälle, mögliche Gebäudeschäden durch Klimakapriolen: Nach zehn JahrenBoom steht der Immobilienmarkt aktuell vor einem Umbruch - und einer Dekade derProzesskostenoptimierung. Erfolgsentscheidend wird der digitale Umgang mitGebäudeinformationen. Docunite hat 5 Prozess-Booster identifiziert, dieAsset-Manager jetzt verstärkt beachten müssen.Für Bestandshalter erhöht sich laut der Docunite GmbH der Zwang, angesichtszunehmender externer Risikofaktoren die Margen zu schützen und zu verbessern.Wie das BF. Quartalsbarometer Q3 2022 zeigt, ist die Stimmung beiImmobilienfinanzierern auf ein Rekordtief gesunken. 82 Prozent derProjektentwickler bekommen bereits restriktivere Finanzierungsbedingungen derBanken zu spüren. Besonders bei Bestandsimmobilien sind die Margen um 19Basispunkte gesunken. "In der letzten Dekade haben niedrige Zinsen und steigendePreise viele schlechte Prozesse im Immobilienmanagement kompensiert.Wertzuwächse haben mangelndes Gebäudemanagement kaschiert. Das ändert sichgerade fundamental. Wir stehen vor einer Dekade der Prozesskostenoptimierung, inder die Digitalisierung disruptiv analoge Prozesse ablöst", sagt Patrick Penn,Gründer und Geschäftsführer der Docunite GmbH ( http://www.docunite.com ). Erhat beobachtet: Die Prozesskostenoptimierung treibt bereits jetzt die Nachfragenach Dokumentenmanagementsystemen (DMS). Denn: Bestandshalter haben erkannt,dass sie vom Umbruch profitieren können - wenn sie versteckte Ressourcenfreilegen. Dabei helfen Informationen und Daten, die in zehntausendenObjektdokumenten versteckt sind. Penn schätzt, dass bei einem jährlichenImmobilientransaktionsvolumen von erwarteten 80 bis 90 Milliarden Euro in 2022ein Millionenpotenzial gehoben werden kann. Laut EY gilt eine adäquateDatengrundlage allein für eine ESG-konforme Portfolio-Strategie für 98 Prozentder Immobilienunternehmen als ausschlaggebend. Ohne die passenden ESG-Datendrohen Verwaltern Verluste für sogenannte Strandet Assets, also unverkäuflicheObjekte.Prozessbooster 1: Kalkulierbare Wertschöpfung durch aktivesAsset-Risk-ManagementWelche monetären Auswirkungen haben Gesetzesänderungen auf denImmobilienbestand? Was bedeuten Taxonomie und Compliance-Regeln für frühere undkünftige Transaktionen? Welche tatsächlichen Kosten entstehen imImmobilienportfolio durch steigende Energiepreise oder zunehmende Unwetter - undwas bedeutet das für die Mieteinnahmen? Laut einer aktuellen Umfrage haben dieVorleistungen für die stark gestiegenen Energiekosten bereits 38 Prozent der