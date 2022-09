ACCENTRO: Intaktes Geschäft

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz um 28 Prozent auf 93,5 Mio. Euro gesteigert und das Rohergebnis sogar um 76 Prozent auf 26,5 Mio. Euro verbessert. In der Folge erneuern die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich das EBIT zum Halbjahr auf 9 Mio. Euro (HJ 2021: 19 Mio. Euro) reduziert. Hier sei zu beachten, dass das Vorjahr Bewertungsgewinne von 16,3 Mio. Euro beinhaltet habe, während im aktuellen Jahr bisher keine Bewertungsgewinne verbucht worden seien. Mit einem Finanzergebnis von -9,6 Mio. Euro habe das Nettoergebnis nach Minderheiten bei -2,4 Mio. Euro gelegen. Nach Meinung der Analysten werde dieses zum Jahresende aber deutlich im positiven Bereich liegen. Beim Blick auf die Bilanz zeige sich zudem, dass das Unternehmen für den Moment in einer komfortablen Position sei. Die Eigenkapitalquote habe mehr oder weniger unverändert bei rund 28 Prozent gelegen und der LTV sei seit Jahresende 2021 von 54,9 Prozent auf 52,6 Prozent reduziert worden. Die Liquidität des Unternehmens liege zum Halbjahr bei über 150 Mio. Euro. Das Hauptthema sei hier laut SRC die Fälligkeit der 250 Mio. Euro 2020/23 Anleihe im Februar 2023 und die entsprechende Refinanzierung in einem schwierigen Marktumfeld. Vor dem Hintergrund eines operativ intakten Geschäfts bestätigen die Analysten das Kursziel von 10,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



Die Accentro Real Estate Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -10,38 % auf 3,28EUR erreicht.