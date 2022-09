NVIDIA auf frischem Jahrestief

Anleger reagierten ebenso schnell und drückten das Papier knapp 8 Prozent in die Verlustzone und somit auf frische Jahrestiefs abwärts. Damit deutet sich ein neuerliches Verkaufssignal an und könnte durchaus für den Aufbau von kurzfristigen Positionen genutzt werden.

Die USA beschränken den Export von KI-Chips nach China und Russland, wodurch unter anderem die Fähigkeit chinesischer Firmen eingeschränkt werden soll, diese in Hochleistungssysteme zur Gesichtserkennung einzubauen. Zeitgleich versuchen die USA, Russland von Hochtechnologie im Rahmen der Sanktionen abzuschneiden. NVIDIA reagierte prompt und bezifferte die Umsatzeinbußen pro Quartal auf rund 400 Mio. Dollar.

Boden zerstört

Tagesschlusskurse unterhalb von 140,55 US-Dollar würden der NVIDIA-Aktie einen weiteren Dolchstoß versetzen, Abschläge auf 130,33 US-Dollar und darunter sogar in den etwas größeren Unterstützungsbereich um 116,86 US-Dollar könnten kurzfristig folgen und würden sich für ein aggressives Short-Investment anbieten. Allerdings sollte auch eine potenzielle Übertreibung auf der Unterseite einkalkuliert werden, zumal das Papier von NVIDIA seit den Jahreshochs aus Ende 2021 bereits knapp 60 Prozent an Wert eingebüßt hat. Eine rasche Wiederkehr über 140,55 US-Dollar könnte dagegen zu einem Kurslückenschluss führen, dies wäre dann mit potenziellen Gewinnen an 149,59 und darüber glatt 160,00 US-Dollar verbunden.

NVIDIA Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: