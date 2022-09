Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - "Das beste Mrs.Sporty, das es je gab" - so fasste die BerlinerFrauenfitnessmarke erst kürzlich ihr neues Trainingskonzept und Businessmodellzusammen. Denn Mrs.Sporty hatte die Pandemiejahre genutzt, um sein Angebotumfassend zu erweitern und sich damit auf weiteren Wachstumskurs gebracht. Umdem Deutschen Franchiseverband die Neuerungen vorzustellen, lud Mrs.Sporty denGeschäftsführer Jan Schmelzle und vier weitere Vertreter*innen des Verbandesein. Am 22. August nutzten die fünf Gäste die Gelegenheit, das neue Konzept imMrs.Sporty-Club Berlin Westend und der Franchisezentrale live zu erleben. DasTeam des Deutschen Franchiseverbands zeigte sich begeistert von derInnovationskraft: "Ein Gespür für die Bedürfnisse der Zielgruppe in Kombinationmit innovativen Weiterentwicklungen sind elementar für den Erfolg einesFranchisesystems. Mrs.Sporty ist dafür ein positives Beispiel und zeigt, wiesich so auch Krisen und Herausforderungen - wie die Pandemie - in Chancenverwandeln lassen", so das Fazit von Jan Schmelzle.Vom neuen daily30 Gruppentraining mit Pulsuhr über Pixformance Interactive bishin zur Beckenbodenstärkung mit PelviPower - die Neuerungen, die das Team desFranchiseverbands erwarteten, waren zahlreich. Eine Stunde verbrachten siegemeinsam mit Mrs.Sporty-Gründer und Geschäftsführer Niclas Bönström sowie demMrs.Sporty-Management-Team im Mrs.Sporty-Club im Berliner Westend. So konntensie einen Einblick in die Atmosphäre und Trainingsmöglichkeiten erhalten, diedas neue Konzept bietet und das neue daily30 Gruppentraining live erleben. Beider Gelegenheit probierten Jan Schmelzle und seine Kolleg*innen auch selbst diefunktionellen Übungen an den digitalen Pixformance Interactive-Trainern aus.Die Referenz für Franchise im Bereich FitnessIm Anschluss ging es in die Zentrale des Franchisegebers. Neben einerPräsentation über die einzelnen Schritte hin zum neuen Konzept waren hier vorallem die Vision dahinter sowie die positiven Auswirkungen auf dieUnternehmensentwicklung Thema. "Für uns ist Mrs.Sporty einer der Leuchttürme,wenn es um Fitness im Franchising geht", stellte Jan Schmelzle anschließendfest. "Die Entwicklung ist einfach beeindruckend. Die Innovationskraft und diestetige Weiterentwicklung ist mit Sicherheit ein Grund dafür, dass Mrs.Sportybereits so lange erfolgreich am Markt ist."Das neue Konzept: Mehr Umsatzmöglichkeiten für Franchise-Partner*innenDie Bedürfnisse der Zielgruppe verändern sich kontinuierlich - mit Beginn derPandemie geschah das allerdings besonders schnell und umfassend. "Vor allem mehrFlexibilität und Individualität sind seitdem gefragt und werden auch die Zukunft