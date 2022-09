Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) - Der vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderteOnline-Datenmarktplatz Mobility Data Space bringt Besitzer verkehrsrelevanterDaten mit Mobilitätspionieren zusammen und schafft die Basis für eine neue,multimodale Mobilitätskultur. Um das Potenzial des Datenhandels für dieVerkehrswende zu nutzen, ist der Freistaat Bayern nun Mitgesellschafter bei demDatenmarktplatz geworden. Der Bundesminister für Digitales und Verkehr Dr.Volker Wissing und Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach sind sich einig:Innovative digitale Services sind ein wesentlicher Bestandteil der Mobilität vonmorgen."Daten sind die Grundlage unseres digitalen Fortschritts", sagt Dr. VolkerWissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr. "Daten helfen zum BeispielLkw-Fahrern bei der Parkplatzsuche, Kommunen bei der klimaeffizientenVerkehrssteuerung und Pendlern bei der Planung des Fahrweges." Doch vieleinnovative, digitale Mobilitätsservices setzen den Zugang zu den Daten anderervoraus. Daher gibt es seit Herbst 2021 den vom Bundesministerium für Digitalesund Verkehr (BMDV) geförderten Datenmarktplatz Mobility Data Space (MDS). Erbringt Datengeber mit Mobilitätspionieren zusammen und schafft so die Basis füreine neue, multimodale Mobilitätskultur. Dieses Potenzial erschließt sich nunauch der Freistaat Bayern, der seit dem 1. September 2022 zu den Gesellschafternder MDS-Betreibergesellschaft DRM Datenraum Mobilität GmbH (München) gehört.Bundesminister Wissing: "Der Mobility Data Space bietet klare Anreize für dasDatenteilen.""Ich freue mich, dass jetzt auch der Freistaat Bayern diese Möglichkeitergreift. Je mehr Länder, Kommunen, Start-ups oder Wissenschaftler denDatenmarktplatz nutzen, desto mehr Fortschritt erreichen wir in Deutschland",sagt Wissing "Der Mobility Data Space ermöglicht es, Daten selbstbestimmt,sicher und transparent zu handeln und setzt dadurch klare Anreize für dasDatenteilen." Das BMDV stellt den MDS daher bewusst neben die im Juli 2022gestartete Mobilithek. Denn während in der Mobilithek in erster Linie offene,auf gesetzlicher Grundlage veröffentlichte Daten verfügbar gemacht werden,können Organisationen Daten beim MDS unter Wahrung von Eigentumsrechten handeln.Dafür bietet der Online-Marktplatz eine Cloud-Plattform nach europäischenDatenschutzstandards und stellt die Identität der Handelspartner sicher. Die zuhandelnden Daten werden nicht im MDS gespeichert, sondern dort in einemDatenkatalog beschrieben - das Aushandeln der Konditionen und die Übertragungder Daten erfolgen direkt zwischen den jeweiligen Handelspartnern.Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach: "Datenhandel eröffnet der Mobilität