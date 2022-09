Diese Kolumne wurde Ihnen präsentiert von Morgan Stanley“.Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Mutige Trader können in solch einem Umfeld Ausbrüche gen Süden in sämtlichen Assets für kurzfristige, spekulative Short-Positionen nutzen.

In den letzten Tagen sehen wir, dass weder Amleihen, noch Gold von den schwächelnden Aktienkursen profitieren können. Alle drei Assets fallen - und das überdurchschnittlich stark. Hohe Cashquoten sind in solchen Phasen anzuraten und Portfolio-Absicherungen, z.B. mit Puts, die leicht im Geld liegen.

Kapital strömt stets von einer Assetklasse in die andere. Das ist der normale Turnus, der auch logisch nachvollziehbar und rational ist. In ganz seltenen Ausnahmefällen fallen aber alle drei Assets. Wann immer das passiert ist absolut akute Crashgefahr gegeben!

Disclaimer