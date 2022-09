Umfrage in DACH IT-Sicherheit ist keine Chefsache / Je größer das Unternehmen, desto weniger nah ist das Thema am CEO / Weltpolitische Lage hat wenig Einfluss auf die Bedeutung der IT-Sicherheit (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Es gibt zahlreiche gute Gründe, die Sicherheit der Daten in

Unternehmen und Organisationen strategisch zur Chefsache zu erklären: Angefangen

bei einer fortschreitenden Komplexität der Unternehmens-IT,

Datenschutzregularien, Homeoffice, mobilem Arbeiten und Einbindung von IOT

(Internet of Things) über prominente Cyberattacken auf Großunternehmen oder

Einflussnahmen von Hackergruppen auf politische Entwicklungen bis hin zu

spezialisierten Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen oder vulnerable

Branchen wie das Gesundheitswesen. Dies sind einige willkürlich gewählte

Beispiele, die Liste ist lang. Zunehmend wird ergo auch aus Fachkreisen

gefordert, den Schutz der Unternehmens-IT zum Managementthema zu machen.



Welche Bedeutung hat das Thema IT-Sicherheit aber tatsächlich ganz oben in den

Chefetagen deutscher, österreichischer und Schweizer Unternehmen? Wie hoch

schätzen die Unternehmensführungen die Gefahr cyberkrimineller Angriffe ein und

welche Folgen für das operative Geschäft aufgrund von Hacker-Attacken erwarten

sie am ehesten? Hat die aktuelle weltpolitische Lage einen Einfluss auf

Wahrnehmung und Entscheidungen hinsichtlich der IT-Sicherheit?