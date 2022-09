Zur Einführung des eRezepts NOVENTI wirbt für deutsche Vor-Ort-Apotheken / NOVENTI-CEO: Deutschland braucht flächendeckende Versorgung durch Vor-Ort-Apotheken (FOTO)

München (ots) -



- NOVENTI setzt eRezept-Kampagne auf diesjähriger expopharm fort

- Nachfolge-Kampagne von "Weißes Totenkreuz auf grünem Grund"



Den Start der deutschlandweiten Einführung des eRezepts begleitet der

360°-Gesundheitsanbieter NOVENTI mit einer nationalen Marketing-Kampagne, mit

der sich das Unternehmen für die inhabergeführten Vor-Ort-Apotheken in

Deutschland einsetzt. NOVENTI wirbt damit in den Fachmedien der Branche und

setzt das entsprechende Motiv auch im Rahmen der ApothekenLeitmesse expopharm

auf einer 5,80 Meter hohen Bannerfläche ein. Darauf wird eine Apothekerin

zitiert, die sich darauf freut, dass die elektronischen Verordnungen künftig

nicht im Ausland, sondern in ihren Filialen eingelöst würden. "Die eRezepte

gehen nicht in den globalen Versandhandel, sondern in meine ZENbra-Apotheken

nach Köln. Dafür sorgt mein apothekeneigener Partner", lautet das Motiv-Zitat

von NOVENTI-Kundin Dr. Stephanie Röhm, die in Köln die Zenbra Apotheke mit zwei

Filialen betreibt.