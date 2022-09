Hannover (ots) - Die Agenturgruppe Löwenstark Digital Group (Braunschweig)

bleibt auf Wachstumskurs: Zum 31. August 2022 übernimmt Löwenstark die

Media-Agentur KDM Kontor Digital Media GmbH & Co. KG sowie die Influencer-

Marketing-Agentur Lucky Shareman GmbH (beide Hamburg).



Die Verhandlungen über den strategischen Zusammenschluss sind federführend von

der HANNOVER Finanz initiiert und begleitet worden, zu deren Portfolio

Löwenstark seit 2021 gehört. Neben dem Weiterentwicklungs- und Wachstumsziel von

Löwenstark stellen die beiden Zukäufe die Weichen für eine Nachfolgeregelung bei

KDM und Lucky Shareman.





Mit diesen Transaktionen erweitert die Full Service-Agentur für Online MarketingLöwenstark ihr Leistungsspektrum um ein zusätzliches professionelles Angebot inder Mediaplanung sowie im Influencer Marketing. KDM und Lucky Shareman bleibenals Marken eigenständig und werden unter ihrer bisherigen Geschäftsführungweitergeführt. Löwenstark eröffnet mit der Übernahme einen neuen Standort inHamburg mit insgesamt rund 35 Beschäftigten. HANNOVER Finanz Investment ManagerRüdiger Pohl: "KDM und Lucky Shareman ergänzen ideal das Portfolio und diestrategische Ausrichtung der Löwenstark Gruppe. Mit der Übernahme gehörtLöwenstark heute schon zu den führenden Performance- undOnline-Marketing-Agenturen in Deutschland."Über die HANNOVER Finanz GruppeDie 1979 gegründete HANNOVER Finanz verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung alsEigenkapitalpartner für den Mittelstand. Das Private Equity-Haus mit Sitz inHannover und einem Büro in Wien gehört zu den ersten Wagniskapitalgebern für dieD-A-CH-Region in Deutschland und ist eine inhabergeführteBeteiligungsgesellschaft in zweiter Generation. Namhafte Unternehmen wie Fielmann , Rossmann oder AIXTRON haben ihr Wachstum mit Beteiligungskapital derHANNOVER Finanz realisiert und die unternehmerische Begleitung in Anspruchgenommen. Der Eigenkapitalpartner für den Mittelstand hat seit seiner Gründungüber 250 Projekte abgeschlossen und mehr als zwei Milliarden Euro investiert.Beteiligungsanlässe sind hauptsächlich Wachstumsfinanzierungen undNachfolgeregelungen solider mittelständischer Unternehmen ab 20 Millionen EuroJahresumsatz. Neben Mehrheitsbeteiligungen übernimmt die HANNOVER Finanz Gruppeals eine der wenigen Beteiligungsgesellschaften in Deutschland auchMinderheiten. Aktuell gehören 35 Unternehmen zum Portfolio.Mehr unter http://www.hannoverfinanz.deÜber Löwenstark Digital GroupDie Löwenstark Digital Group GmbH gehört mit über 5.000 Kundenprojekten seit 21Jahren zu den erfahrensten und erfolgreichsten Digital-Dienstleistern fürOnline-Marketing in der DACH-Region. Über 200 Mitarbeitende sind bundesweit inallen Disziplinen des Online-Marketings entlang der Maxime "gründliche Analyse,konsequente Optimierung und nachhaltige Erfolge" tätig. Die Schwerpunkte liegenauf ganzheitlichen Lösungen im Bereich Performance Marketing, Brand Marketingsowie Webentwicklung. Zum Kundenkreis gehören mehr als 1.000 nationale undinternationale Unternehmen.Mehr unter http://www.loewenstark.comÜber Kontor Digital Media (KDM)Gegründet 2002 als Spezialagentur für digitales Marketing gehört Kontor DigitalMedia GmbH & Co. KG (KDM) zu den erfahrensten Mediaagenturen Deutschlands undkombiniert Media- und Planungserfahrung mit fundierter Datenexpertise undTechnologiekompetenz. Zu den Referenzkunden zählen namhafte Unternehmen wieBastei Lübbe, Casio, Deutsche Zentrale für Tourismus, Leifheit/Soehnle, NOVASOL,tesa, Tourismus Marketing Niedersachsen und Vitakraft.Mehr unter http://www.kontordigitalmedia.deÜber Lucky SharemanDie Lucky Shareman GmbH ist mit hunderten erfolgreichen Kampagnen und über 200Kunden Spezialist für nachhaltiges Influencer-Marketing. Die Agentur managtInfluencer-Kampagnen für verschiedenste namhafte Marken aus allen Branchen,darunter Roche Pharma, Commerzbank , Fielmann, Bundeszentrale für gesundheitlicheAufklärung.Mehr unter http://www.luckyshareman.comPressekontakt:Dr. Catrin KuhlmannPressesprecherin - HANNOVER Finanz UnternehmenskommunikationMobil: 0151 750 137 54E-Mail: mailto:kuhlmann@hannoverfinanz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51454/5311150OTS: HANNOVER Finanz GmbH