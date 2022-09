FRX Innovations meldet Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse

1. September 2022 - BOSTON, MA // FRX Innovations (TSXV:FRXI) (FWB:W2A) („FRX“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter umweltfreundlicher Flammschutz-Lösungen, freut sich, die Notierung seiner Stammaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) mit dem Handelssymbol „W2A“ bekannt zu geben. Die Aktien des Unternehmens verfügen somit über zwei Notierungen, zum einen an der TSX Venture Exchange („TSXV“), zum anderen an der FWB.

Marc Lebel, der Chief Executive Officer, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir den europäischen Anlegern über eine europäische Börse einen besseren Zugang zu Investments in FRX bieten können. Im Rahmen unserer Kapitalmarktstrategie war dies ein sehr logischer Schritt, da das Unternehmen sowohl über eine betriebliche Präsenz in Belgien als auch eine bedeutende Investorenbasis in mehreren europäischen Ländern verfügt. Die kommerziellen und ökologischen Aspekte unserer Geschäftstätigkeit finden bei den europäischen Anlegern nach wie vor guten Anklang.“

Die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) ist eines der weltweit größten internationalen Zentren für den Handel mit Wertpapieren. Die von der Deutschen Börse AG betriebene FWB ist die größte der sieben deutschen Börsen und für ca. 90 Prozent aller in Deutschland gehandelten Wertpapiere verantwortlich. Die FWB unterstützt moderne Lösungen für elektronischen Handel, Abwicklung und Informationssysteme und ermöglicht internationalen Investoren den grenzüberschreitenden Handel.

Weitere Informationen über FRX Innovations finden Sie unter www.frx-innovations.com.

Über FRX Innovations

FRX Innovations ist ein weltweit tätiges Produktionsunternehmen, das eine Produktfamilie mit umweltfreundlichen, nachhaltigen Flammschutz-Produkten für mehrere große Märkte herstellt, etwa Elektronik, Automobilsektor, Elektrofahrzeuge (EF) und Medizintechnik. FRX wird von einem Team äußerst erfahrener Geschäftsleute und technischer Experten geleitet und ist gut aufgestellt, um auf dem rasch wachsenden Markt für flammgeschützte Kunststoffe und Additive eine führende Rolle zu übernehmen.