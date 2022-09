WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit deutlichen Verlusten geschlossen. Der Leitindex ATX rutschte um 3,05 Prozent auf 2810,49 Punkte ab, nachdem er bereits eine schwache Bilanz für den Börsenmonat August abgeliefert hatte. Der ATX hatte im Vormonat mehr als vier Prozent an Wert eingebüßt.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es für die Aktienkurse am Donnerstag deutlich abwärts. Die Erwartung von Zinserhöhungen machten dem Aktienmarkt weiterhin zu schaffen, schrieben die Analysten der Helaba. Aufgrund der rekordhohen Inflation im Euroraum steuert die EZB in der kommenden Woche mit einer voraussichtlich starken Leitzinserhöhung gegen die Preisentwicklung an, und dies könnte sich auf die Wirtschaftsentwicklung negativ auswirken, befürchten die Aktieninvestoren.