MICUS-Studie zum Glasfaserausbau in Baden-Württemberg 3,7 Mrd. Euro Förderbedarf, der Markt allein wird es nicht richten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das Land Baden-Württemberg hat in einer Gigabit-Studie den

Förderbedarf für einen flächendeckenden Gigabitausbau berechnen lassen. Trotz

aller eigenwirtschaftlichen Ausbaumaßnahmen der Telekommunikationsunternehmen

bleibt ein Fördermittelbedarf von rund 3,7 Mrd. EUR für die unterversorgten

grauen NGA-Flecken. Die Studie wurde im Auftrag des Ministeriums des Inneren,

für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg erstellt. Die MICUS

Strategieberatung GmbH entwickelte zur Bestimmung des landesweiten

Fördermittelbedarfs ein Datenmodell, welches sowohl den eigenwirtschaftlichen

als auch den geförderten Glasfaserausbau berücksichtigt.



Innenminister Thomas Strobl stellt im Vorwort der Gigabit-Studie die hohe

Bedeutung schneller Internetanbindungen heraus. Um das Ziel eines

flächendeckenden Gigabitausbaus in Baden-Württemberg erreichen zu können, bedarf

es einer umfassenden Strategie, in der die aktuellen und zukünftigen

Marktdynamiken durch gezielten Fördermitteleinsatz ergänzt werden. Die

Gigabit-Studie beinhaltet eine landesweite Versorgungs- und Szenarioanalyse, in

der 480.000 nicht gigabitfähige Gebäudeadressen identifiziert wurden, für die

auch zukünftig keine Ausbauperspektive besteht. Die Analysen basieren sowohl auf

Versorgungsdaten von Telekommunikationsanbietern als auch auf Erkenntnissen

aktueller Ausbauaktivitäten in Baden-Württemberg. Mithilfe von Investitions- und

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ermittelte MICUS unter Anwendung einer

landesweiten FTTB-Netzplanung eine Deckungslücke von etwa 3,7 Mrd. EUR. Bei

Fortführung der aktuellen Förderkulisse von Bund und Land sind bei einem

landesseitigen Kofinanzierungsanteil von 40 % rund 1,5 Mrd. EUR vorzusehen.