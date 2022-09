Wirtschaft FDP-Generalsekretär sieht keine staatliche Überforderung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai, findet nicht, dass der Staat mit den großen Problemen dieser Zeit überfordert ist. Er kenne die Studie des Beamtenbundes dbb, wonach jeder Dritte den Deutschen Staat nicht für fähig hält, seine Aufgaben zu erfüllen, sagte er dem Nachrichtensender "Welt".



Es sei "völlig richtig, die Herausforderungen sind enorm", so der Liberale. "Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Bundesregierung in so einem kurzen Zeitraum sich mit so intensiven und vor allem unterschiedlichen Herausforderungen und Baustellen beschäftigen musste. Nichtsdestotrotz: Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Koalition handlungsfähig ist", sagte der FDP-Politiker.