PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag in einem negativen europäischen Umfeld mehrheitlich tiefer geschlossen. Unter Druck kam vor allem der polnische Aktienmarkt. Weiterhin dürften Inflations- und Zinssorgen das Handelsgeschehen dominieren. Rezessionsängste würden die Oberhand behalten, hieß es am Markt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer