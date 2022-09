Aktien fallen auf breiter Front, der Dollar und die Renditen für Staatsanleihen steigen - spätestens seit der Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am lezten Freitag in Jackson Hole ist die Bärenmarktrally vorbei, es gibt viel Stress im System. Mit dem Rückgang der Aktien und dem Anstieg der Renditen (10-jährige US-Anleihe in der Spitze heute bei 3,3%) kommt die Fed ihrem Ziel näher, die financial conditions zu straffen. Die Märkte warten nun auf die morgigen US-Arbeitsmarktdaten - in der Hoffnung, dass diese nicht zu stark ausfallen und die Fed dann sogar über einen 1%-Zinsanhebungsschritt im September nachdenken könnte. Für Stress im System sorgt auch der extrem starke Dollar, der Dollar-Index steigt heute auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2002...

Hinweise aus Video: