Das Web3 feiert Premiere auf der DMEXCO (FOTO)

Köln (ots) - Vom 21. bis 22. September öffnet mit der DMEXCO

(https://dmexco.com/de/) Europas führendes Event für digitales Marketing und die

Tech-Industrie in Köln wieder ihre Pforten. Mit der zweitägigen

Tochter-Veranstaltung https://www.w3.vision/ - Ergebnis einer Kooperation mit

dem https://www.w3.fund/ - wird in diesem Jahr erstmals ein besonderes Augenmerk

auf die nächste Evolutionsstufe des Internets gelegt: das Web3. Die w3.vision

wird die Möglichkeit bieten, vielschichtige Trendthemen rund um das Web3 zu

erkunden und sich mit den innovativsten Gründer:innen und verschiedenen

Communities auszutauschen.



Erklärtes Ziel der w3.vision ist es, eine Schnittstelle zwischen Brands und

Web3-Unternehmen zu schaffen. Dabei geht es weniger darum, alle technologischen

und wirtschaftlichen Aspekte sofort zu verstehen; vielmehr soll den

Teilnehmer:innen das enorme Potenzial von Web3-Technologien und

-Geschäftsmodellen vermittelt werden.





Einige Highlights der Konferenz sind:- Ein vielfältiges Line-up- Eine NFT G-Klasse auf der Veranstaltungsfläche- Eine NFT-Kunstaustellung von Misa.art- w3.vision Afterparty mit Female Pleasure SocietyHighlight Speaker:innen- Anna Graf , Innovation Lead web3 Arvato- Ante Kristo , Co-Founder The Football Club- Benjamin Latsko , Digital Brand Strategist for Innovation and Culture (workedon Adidas Metaverse )- Claudio Schneider , Founder Member und Steering Committee MeebitsDAO- Dajana Eder , Co-Founder wom3n.DAO- Diego Borgo , Metaverse und NFT advisor Fortune 500 Companies- Dr. Annette Doms , Co-Founder und Head of Curation xcircle.io- Evgenjy Medvedev , Head of Partnerships Rarible- Jürgen Alker , Head of NFT Studio Highsnobiety- Oliver Löffler, Co-Founder BLN CAPITAL & Angry Dynomites Lab- Peter Grosskopf , Co-Founder und CTO Unstoppable Finance- Sebastian Galla , Founder Agentur Boomer- Toan Nguyen , Founder JvM NERD und Partner Jung von Matt- Vanessa Schäfer , Founder Female Pleasure SocietyAkkreditierung:DE: https://tickets.dmexco.com/dmexco2022_presseakkreditierungEN: https://tickets.dmexco.com/dmexco2022_presseakkreditierung_enVeranstaltungsprogramm:Nähere Informationen hier (https://www.w3.vision/) .Veranstaltungsort:Koelnmesse GmbH; Messeplatz 1, 50679 KölnÜber die w3.vision:Die w3.vision ist eine Konferenz, die durch den 2021 gegründeten w3.fund insLeben gerufen wurde. Dieser investiert aktiv in NFTs, Token und Start-ups ausdem Web3-Bereich. Gemeinsam mit Europas führender Veranstaltung für digitalesMarketing und Technologie, der DMEXCO, organisiert w3.fund ein exklusivesweb3-Event, die w3.vision in Köln. Die Mission: Dem Web3 die größtmöglicheAufmerksamkeit verschaffen und einen Nährboden für sinnvolle Partnerschaften zubieten, um zu einer breiteren Akzeptanz der Technologie beizutragen. Mit derw3.vision wird eine Verbindung zwischen NFT, Krypto, Metaverse und dem aktuellen(Miss-)Stand des Internets hergestellt.Pressekontaktmailto:w3.vision@piabo.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164985/5311188OTS: w3vision