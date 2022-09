Unter den Nebenwerten sprangen Forma Therapeutics um gut 49 Prozent hoch auf 19,99 Dollar. Der dänische Diabetes-Spezialist Novo Nordisk hat sich formell mit dem Unternehmen auf eine Übernahme geeinigt. Forma soll für 20 Dollar in bar übernommen werden. Die Aktien von Novo Nordisk fielen in Kopenhagen um mehr als 2 Prozent./la

Im Hinblick auf die Fed würden damit die Erwartungen untermauert, dass das Zinsniveau in diesem Monat nochmals kräftig erhöht wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen, schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen. "Die konjunkturelle Lage steht der Fed nicht im Weg", resümierte der Experte.

Überraschend gute US-Konjunkturdaten hatten im Handelsverlauf den Abwärtsdruck zwischenzeitlich verschärft, da sie als Zeichen für einen größeren Spielraum der Fed für deutliche Zinserhöhungen gewertet wurden. So trübte sich die Stimmung in der Industrie im August überraschend nicht weiter ein, wie das Institut for Supply Management mitteilte. Zudem erholten sich die Auftragseingänge. Auch der Unterindikator für den Arbeitsmarkt legte zu.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Talfahrt an den US-Börsen hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Die wichtigsten Indizes konnten jedoch im Tagesverlauf ihre Verluste teils deutlich eingrenzen.

