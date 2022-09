Orangetheory® Fitness ernennt Jason Dunlop zum Präsidenten der internationalen Abteilung

Boca Raton, Fla. (ots/PRNewswire) - Als führende Fitnessmarke ist Orangetheory

Fitness bestrebt, das Marktwachstum fortzusetzen und weltweit neue Studios zu

eröffnen. Um die weltweite Präsenz der Marke weiter auszubauen, gab Orangetheory

heute die Ernennung von Jason Dunlop zum President of International bekannt, der

das internationale Studio-Portfolio der Marke und die laufenden

Expansionsbemühungen beaufsichtigen wird.



Dunlop kommt zu Orangetheory mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den

Bereichen Führung und internationale Entwicklung bei einigen der bekanntesten

Marken der Welt, darunter CrossFit, Canada Goose, Starbucks und Nike. Wie er in

seinen früheren Führungspositionen bewiesen hat, ist Dunlop ein Branchenveteran

mit einem umfassenden Hintergrund in den Bereichen

Franchise-Geschäftsmanagement, globaler Vertrieb, Direktvertrieb und

Hyperwachstum in globalen Märkten.