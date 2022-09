FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Im viel beachteten EuroStoxx 50 und auch im währungsgemischten Stoxx Europe 50 stehen in Kürze je zwei Wechsel an. Ab Montag, 19. September, wird die Bank Nordea und der Netzwerkausrüster Nokia im Leitindex der Eurozone vertreten sein, wie die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. am Donnerstagabend nach Handelsschluss mitteilte.

Ausscheiden müssen zugleich der Aufzugsbauer Kone und das Medizintechnikunternehmen Philips . Die Aufnahme der Bank Nordea wurde möglich, da Stoxx Ltd. die Nationalität der nordischen Bank im vergangenen Jahr von Schweden in Finnland geändert hatte.