TCL wird die Botschaften und Erkenntnisse der vier Fußballspieler im Vorfeld desim November beginnenden Fußballgroßereignisses 2022 und auch danach übertraditionelle und soziale Medienkanäle verbreiten. TCL wird den Fans auchzahlreiche Gelegenheiten bieten, mit ihren Idolen auf lebendige Weise in Kontaktzu treten, und zwar durch exklusive Inhalte, signierte Fanartikel undWettbewerbe, bei denen die glücklichen Fans unter anderem die Chance haben, mitihrem Star zu sprechen."Ich freue mich, als Markenbotschafter von TCL mit einem Unternehmenzusammenzuarbeiten, das Qualität und die Inspiration zu individueller Größe inden Mittelpunkt seiner Produkte stellt", erklärte Rodrygo."Die Möglichkeit, mit Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten und sie zuSpitzenleistungen zu inspirieren, ist eine fantastische Gelegenheit. Ich freuemich, dass ich die Möglichkeit habe, mit einer Marke wie TCL zusammenzuarbeiten,deren Erfolgsbilanz zeigt, dass sie sich dafür einsetzt, unseren Unterstützernerstklassige Erlebnisse zu bieten", so Raphaël Varane."Meine Leidenschaft für Fußball stammt aus der Zeit, als ich mit meinen Kumpelsauf den Straßen von Stockport spielte und unsere Idole im Fernsehen sah. Ichfreue mich, zur TCL-Familie zu gehören und hoffe, dass wir gemeinsam die nächsteGeneration für den Fußball begeistern können", erklärte Phil Foden."Ich freue mich sehr über die Chance, diese neue Partnerschaft mit TCL zubeginnen. Wir alle möchten den Fans positive Erlebnisse bieten und unsereLeidenschaft für den Sport vermitteln, und ich bin sicher, dass wir alsTCL-Markenbotschafter einen positiven Sportgeist verbreiten können, der unsereFans inspiriert", fügte Pedri hinzu.Frédéric Langin, Vice President für Vertrieb und Marketing von TCL Europe,sagte: "Rodrygo, Phil Foden, Pedri und Raphaël Varane gehören zu den bestenSpielern der Welt und sind als Generationstalente bekannt, die auf und außerhalbdes Spielfelds begeistern. TCL hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kundendurch den Sport zu inspirieren, und wir freuen uns, dass wir den Fans helfenkönnen, mit diesen Fußballgrößen in Kontakt zu treten und sie dazu zuinspirieren, ihre eigene Größe zu erkennen und zu fördern."TCL erkennt seit langem die Kraft des Sports und den verbindenden Geist, der dieSpieler und die gesamte Gemeinschaft zu Höchstleistungen motiviert. Alskonsequenter Unterstützer des Weltsports sponsert TCL Fußballmannschaften und-turniere unter anderem in Argentinien, Australien, Brasilien, dem VereinigtenKönigreich und den USA. Das Unternehmen kann auch auf eine lange Erfahrung inder Zusammenarbeit mit Sportikonen verweisen. Neben dem Fußball ist TCL seit2018 auch ein weltweiter Partner des Internationalen Basketballverbands (FIBA)und ist einer der Hauptsponsoren der heute beginnendenBasketball-Europameisterschaft 2022 (FIBA EuroBasket 2022).Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen derUnterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche.Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweittätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produktender Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- undSmart-Home-Produkten reichen. Besuchen Sie die TCL-Homepage unterhttps://www.tcl.com(https://protect-eu.mimecast.com/s/Ws9-CX7EDTXVg1xDI6I1Vu?domain=tcl.com) .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886764/image_1.jpgPressekontakt:TCL Global,Mason Zhong,+86 755 33311656,pr@tcl.com; BlueCurrent Group,Angel Ou,angel.ou@bluecurrentgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160770/5311263OTS: TCL Electronics