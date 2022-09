1. September 2022. First Tin Plc ("First Tin" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ ), ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien meldet, dass die letzten beiden Diamantbohrungen auf dem Zinnprojekt Gottesberg in Deutschland breite Zonen mit hochgradiger Mineralisierung durchschnitten haben.

First Tin Plc liefert positive Bohrabschnitte aus Gottesberg in Deutschland

