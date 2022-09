Insgesamt kann mit dem Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs von 139,3880 JPY aus Juli nun ein klares Folgekaufsignal in Richtung der Verlaufshochs aus 1998 abgeleitet werden. Bereits investierte Anleger sollten jetzt ihre Stopps merklich nachziehen, in Betracht käme ein Niveau um 133,232 JPY. Solange sich die japanische Notenbank nicht entschlossen gegen die herrschende Inflation stellt, dürfte der Greenback weiter an Auftrieb gewinnen.

Japaner reagieren zu zögerlich

Insgesamt gibt es derzeit keinerlei Anzeichen auf einen Rallyeabbruch beim Währungspaar USD/JPY, viel mehr noch befeuern die dynamischen Kursgewinne eine neuerliche Kaufwelle in den Bereich der Verlaufshochs aus 1998 bei 147,67 JPY und eignen sich weiter für den Aufbau von Long-Positionen. Ein Kursrutsch unter 130,391 JPY sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, in diesem Szenario könnte es zeitweise zurück auf die Unterstützung um 125,8560 JPY abwärtsgehen. Spätestens in diesem Bereich sollten aufgrund der zahlreichen Unterstützungen sukzessive Käufer wieder in den Markt zurückkehren.