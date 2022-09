David Vinokurov, CEO, President & Director, Fandifi Technologies

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://small-microcap.eu/02-08-2022-fandifi-technologies-interview-mi ...

Streben Sie künftig weitere Affiliate-Partnerschaften an und wenn ja, in welchen Bereichen?

David Vinokurov: Die grundlegende Haupteigenschaft unserer Plattform besteht darin, dass sie Community-Orientiert und Open-Source basiert ist. Wir wollen nicht nur neue Möglichkeiten für unsere Nutzer schaffen, um sich mit Inhalten auf unserer Plattform zu beschäftigen oder sich untereinander zu connecten. Vielmehr soll auch unser eigenes Spiel dabei entstehen bei dem durch diverse Interaktionen, wie z.B. nach links oder rechts wischen, gewisse Vorhersagen getroffen werden können. Es gibt unter anderem auch mehrere Möglichkeiten für plattforminterne Käufe wie z.B. Power-Ups, Energy-Boosts u.v.m. für weitere Vorhersagen oder Wetten über zukünftige Ereignisse, die an diversen Events geschehen können. Alle Käufe, die innerhalb der Plattform getätigt werden, fungieren natürlich auch als Einnahmequelle für unser Unternehmen Fandifi Technologies. Nehmen wir mal an ich wäre eine Content-Creator und würde Videos drehen, bei dem ich über Autos spreche, dann gibt es Empfehlungen oder Vorschläge bzgl. einer Aktivierung oder sogar die Aufforderung zum Mitmachen für meine Community. Der Hauptaussage wäre: Folge meinem Fandifi-Stream und dann kannst du auch mitspielen. Jeder neue Nutzer, der über einen Content-Creator zu uns kommt, weil er von ihm angeworben wurde oder Teil seiner Community ist, wird zukünftigen Cash-Flow generieren die dem Creator und Fandifi Technologies einen ständigen Zahlungsstrom garantieren. Jeder kann also als eine Art Affiliate-Partner von Fandifi gesehen werden. Ich könnte auch eine Kochsendung kreieren und 20 meiner Freunde dazu einladen. Die Käufe auf der Plattform dieser 20 Personen dienen mir als eine Art Einnahmequelle. Daraus lässt sich ableiten, dass es durchaus einen großen Anreiz dafür gibt mit der Fandifi Technologie und unserer Plattform zu arbeiten. Es ist also eine sehr Community-Orientierte und Open-Source basierte Plattform im weiteren Sinne. Die Technologie hinter Fandifi kann im engeren Sinne also nicht als Open-Source bezeichnet werden, aber sie ist im Bezug auf das Empfehlen und Anwerben von neuen Mitgliedern und Nutzern sehr Open-Source basiert. Es wird einem sofort die Möglichkeit geboten Geld zu verdienen und neue Nutzer können sehr intuitiv in das Geschehen einsteigen. Wir sind momentan sehr engagiert neue und hochrangige Partnerschaften einzugehen, wie wir es bereits mit Yoruba Media Labs bei der Blockerstellung getan haben. Solche Kooperationen ermöglichen uns neuen Zugang zu größeren Commuintys, aber unabhängig davon, ob eine Person oder 100 Millionen Menschen einsteigen, wird jeder die Möglichkeit haben, mit der Nutzung der Plattform positive Einnahmen zu generieren.