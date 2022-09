Wirtschaft Lage in Autobranche verschlechtert sich kräftig

München (dts Nachrichtenagentur) - Die aktuelle Lage in der deutschen Autobranche hat sich im August kräftig verschlechtert. Das Münchner Ifo-Institut beobachtete in der regelmäßig durchgeführten Umfrage einen Einbruch.



Der entsprechende Wert sank nach plus 7,5 Punkten im Juli auf minus 10 Punkte im aktuellen Monat. "Die allgemeine Eintrübung der Konjunktur zeigt sich auch in der Autobranche", sagte Oliver Falck vom Ifo-Institut. "Dabei sind die Zulieferer deutlich schlechterer Stimmung als die Hersteller."