BUND Future an der Börse Eurex hat ein Plus von +0,09 % auf 147,8EUR erreicht.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag stabil in den Handel gestartet. Am Morgen lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future in etwa auf Vortagsniveau bei 147,70 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,55 Prozent. Sie bewegte sich damit etwas unter dem am Vortag markierten Zweimonatshoch.

