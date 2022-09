Neu geschaffene Stellen zwischen Null und 100.000 sollten in jedem Fall für einen positiven Wochenausklang an der Börse reichen. Gab es unter dem Strich sogar Stellenstreichungen im August, könnte das zu einer kräftigen Rally insbesondere bei Technologieaktien führen. Das Weiße Haus signalisierte Anfang der Woche bereits einen schwächeren Arbeitsmarktbericht. Tatsächlich erwies sich die US-Regierung in den vergangenen Monaten als eine Art "Whistleblower" für die US-Inflations- und Arbeitsmarktdaten als nützlicher Frühindikator.

Der Ölpreis ist bereits wieder unter den Stand vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine gefallen. Das ist zunächst einmal eine gute Nachricht für all jene, die gerade sprunghaft gestiegenen Benzin- und Diesel-Preisen an der Tankstelle gegenüberstehen. Die Fallgeschwindigkeit des Ölpreises ist aktuell die höchste im ganzen Jahr 2022. Es scheint, als signalisiere der Ölpreis nun eine gewisse weltweite Wachstumsverlangsamung. Das ist im Grunde genau das, was die US-Notenbank will, um die Inflation zu beruhigen. Hochrechnungen gehen davon aus, dass der gefallene Benzinpreis einen um 0,6 Prozentpunkte tieferen Wert bei den US-Verbraucherpreisen für den Monat August bringen könnte.