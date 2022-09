Ultra V ULTRACOL schreibt eine neue Geschichte der K-Beauty-Branche und findet weltweit Beachtung

SEOUL, Südkorea, 2. September 2022 /PRNewswire/ -- Der biomedizinische Beauty-Konzern „Ultra V" (CEO Dr. Han Jin Kwon) hat mit seiner Entwicklung „ULTRACOL", die in mehr als 58 Länder, darunter nicht nur Asien, Südamerika und der Nahe Osten, sondern auch Europa, exportiert wurde, weltweit Aufmerksamkeit erregt. Während die koreanische Welle boomt, schreibt Ultra V eine neue Geschichte der K-Beauty-Branche, indem es seine Wettbewerbsfähigkeit als globale Schönheitsmarke mit seinem hochwertigen Produktportfolio steigert.

ULTRACOL enthält PDO, das bei der FDA registriert ist, eine straffende Wirkung auf die Haut hat und die Elastizität verbessert, indem es die Haut anregt, selbst Kollagen zu bilden. Sein exklusives Patentverfahren wurde in Korea anerkannt und von der koreanischen Regierung mit dem „IR52 Jang Yeong Sil Prize" als erster unter den Polymerfüllstoffen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden seine Wirkung, biologische Abbaubarkeit und Sicherheit vom koreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (KFDA) und von der europäischen CE-Zertifizierung bestätigt, so dass es anhaltende Anfragen von globalen Käufern für den Alleinvertrieb gab. Daher hat Ultra V das beste Ergebnis auf internen und externen Märkten erzielt.

Dr. Kwon, CEO von Ultra V, teilte mit, dass „Ultra V derzeit auf der Suche nach einem Alleinvertriebshändler für ULTRACOL ist" und sagte: „Da die Wettbewerbsfähigkeit von ULTRACOL bereits im Inland durch den Abschluss eines Alleinvertriebsvertrags anerkannt wurde, ist der Erfolg in Übersee sicher, so dass wir sowohl das Vertriebsnetz als auch das Exportvolumen ausbauen werden."

Dr. Kwon, der weltweit als Pionier der K-Beauty bekannt ist, gibt sein medizinisches Wissen, seine fortschrittlichen chirurgischen Techniken und Verfahren an Ärzte weiter, indem er jährlich an durchschnittlich 120 Konferenzen und Seminaren teilnimmt und so einen großen Einfluss auf die Information über K-Beauty-Trends ausübt.

Der Pionier der K-Beauty, Dr. Kwon, sagte: „Wir werden Innovation und Effizienz erreichen, um dem Status der K-Beauty gerecht zu werden. Es wird erwartet, dass Ultra V sein Ziel bald erreichen wird, und es wird Innovationen hervorbringen, die es noch nie zuvor gegeben hat, mit beständigem Wachstum, und es wird im globalen Wettbewerb bestehen, indem es Wettbewerbsfähigkeit erreicht."

Informationen zu Ultra V

http://www.ultrav.co.kr

Medienkontakt

info@ultrav.co.kr