Nach fünf erfolgreichen Explorationsbohrungen plant das Lithium-Unternehmen Spey Resources Corp. ( TSXV: SPEY; FRA: SJ2 ) eine Reihe von Produktionsbohrungen auf seinem Projekt Candela II auf dem Incahuasi Lithium-Salar in der argentinischen Provinz Salta. Der direkte Nachbar von Spey auf dem Salar ist der chinesische Staatskonzern Gangfeng Lithium.



Abbildung 1: Mitten im südamerikanischen Lithium-Dreieck, direkt an der Grenze zu Chile, aber noch auf argentinischer Seite, liegt der Incahuasi Salar in der Provinz Salta. Weiter östlich hat Spey sein 800 ha großes Projekt Pocitos 2 an Recharge Ressources optioniert.

Wegen Differenzen mit der kanadischen Börsenaufsicht war Spey fast ein Jahr lang vom Handel ausgesetzt und ist erst seit dem 11. August wieder handelbar. Ungeachtet dessen hat Spey die Zeit für intensive Exploration genutzt und fünf erfolgreiche Explorationsbohrungen auf dem Incahuasi Salar absolviert. Am 10. August 2022 schloss das Unternehmen einen ersten NI 43-101-konformen Bohrbericht mit einer 161ppm-Lithiumprobe ab und identifizierte in Bohrloch INCA-21-05R einen Aquifer in 200 m Tiefe. Auf dieser Grundlage finden nun Produktionsbohrungen statt.

Das Unternehmen versucht derzeit einen Dienstleister für das Produktionsbohrprogramm bei Candela II zu verpflichten, der ein oder mehrere Produktionsbohrlöcher bohren soll, in denen eine Tauchpumpe für einen Soledurchfluss-Test eingesetzt werden kann. Das Unternehmen will in Kürze einen geänderten Arbeitsplan für das Bohrprogramm bei Incahuasi einreichen. Spey rechnet damit, dass nach Abschluss des Programms mit fünf Produktionsbohrungen eine Mineralressourcenschätzung berechnet werden kann.

Nader Vatanchi, CEO von Spey, kommentierte: „Wir haben mit unserem Vorzeigeprojekt im Incahuasi Salar und in Pocitos im letzten Jahr trotz der Herausforderungen, denen wir gegenüberstanden, Fortschritte gemacht. Wir danken unseren treuen Aktionären für ihre Unterstützung und ihre Geduld in diesen schwierigen Zeiten. In den kommenden Monaten werden wir weiter daran arbeiten, unsere Lithiumprojekte voranzutreiben, mit dem Ziel, den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren.“

Der anerkannte Lithiumexperte Michael J. Rosko hat die technischen Daten rund um den Incahuasi Salar in einem 85seitigen Bericht (Technical Report for the Incahuasi Salar Lithium Concession, Salta Province, Argentina) am 10. Juni 2022 zusammengefasst. Der vollständige Text, der gemäß NI 43-101 erstellt wurde, ist elektronisch auf SEDAR (www.sedar.com) oder unter folgendem Link verfügbar.

Fazit: Spey hat sein Lithium-Projekt trotz der Handelsaussetzung nicht schleifen lassen. Der technische Bericht des Experten Rosko, der u.a. auch für Galaxy Lithium, Millennial Lithium und Lithium Americas gearbeitet hat, empfiehlt nach dem Erfolg der Explorationsbohrungen als nächsten Schritt mehrere Produktionsbohrungen. Spey plant diese Bohrungen bis zum Ende dieses Jahres abzuschließen und dann eine 43-101 konforme Ressource zu präsentieren. Der große Nachbar Gangfeng wird dabei sicher genau hinschauen.

