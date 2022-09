IFA 2022 "Nachhaltigkeit muss die Innovation sein und nicht nur eine weitere Geräte-Generation" - sagt Back Market Chef Martin Hügli

Berlin (ots) - "Die Zeit der großen technischen Innovationen ist vorbei. Aus

Hardware-Sicht liegen zwischen den Geräte-Generationen keine Quantensprünge

mehr", sagt Martin Hügli, General Manager Deutschland und Österreich bei Back

Market, anlässlich der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin, die am

Freitag offiziell startet. Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche

Geräte-Neuheiten und -Updates vorgestellt. Hügli fordert ein Umdenken der

Branche: "Statt technischer Mini-Updates sollten die Themen Nachhaltigkeit und

Reparierbarkeit verstärkt im Innovationsfokus stehen. Wir alle, Unternehmen und

Verbraucher:innen, tragen Verantwortung für die umwelttechnischen und

gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Nachhaltigkeit und

Ressourcenschonung sind der einzige Weg, um das Zwei-Grad-Ziel noch zu

erreichen. Verbraucher:innen jährlich zu motivieren, ihre funktionsfähigen

Elektrogeräte gegen das neueste Modell auszutauschen, ist einfach falsch."



Grundsätzlich begrüßt Hügli, dass sich in diesem Jahr die Vortragsbühne IFA NEXT

mit Themen wie Sustainability und Green Technology beschäftigt. "Das ist ein

Schritt in die richtige Richtung, genauso wie neue Geräte-Generationen, die mehr

elektrische Energie, Wasser und nicht zuletzt Kosten für die Verbraucher:innen

sparen. Trotzdem werden wir jede Menge TV-Screens, Laptops, Smartphones und

andere Gadgets sehen, die keine Revolution gegenüber dem Modell aus dem letzten

Jahr sind, aber den Verbraucher:innen und Technik-Fans suggerieren, dass sie

nicht mehr up to date sind."