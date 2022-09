Markus und Michael Kern Spindelreparaturen in Premiumqualität (FOTO)

Burladingen (ots) - Markus und Michael Kern sind die Geschäftsführer der Kern

GmbH. Mit ihrem Unternehmen haben sie sich auf die Reparatur wälzgelagerter

Spindeln spezialisiert, die in verschiedenen Werkzeugmaschinen und Motoren zum

Einsatz kommen. Ihr kompetenter und schneller Service ermöglicht ihren Kunden,

Spindelausfälle und damit Maschinenstillstände nachhaltig zu senken. Um die

Reaperatur so fair wie möglich zu gestalten, bemessen die Experten die Kosten

exakt am Schaden und dem daraus entstehenden Reparaturaufwand.



Motorspindeln sind in vielen Branchen wichtige Bestandteile der

Produktionsketten. Sie kommen in der Luftfahrt, in der Automobilindustrie, im

Anlagenbau, in der Landwirtschaft und zahlreichen weiteren Branchen zum Einsatz.

Im Produktionsgefüge stellt die Spindel das zentrale Element der Produktion dar.

Fallen sie aus, steht meist die komplette Produktion still. Das kostet die

Unternehmen Zeit, Geld und nicht selten Aufträge. Markus und Michael Kern sind

mit ihrer jahrelangen Berufserfahrung Experten auf diesem Gebiet und haben es

sich mit ihrer Kern GmbH zur Aufgabe gemacht, diese Ausfälle schnellstmöglich zu

beheben.