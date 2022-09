WIESBADEN (ots) - Exporte (kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren), Juli

2022



131,3 Milliarden Euro



-2,1 % zum Vormonat



+14,3 % zum Vorjahresmonat





Importe (kalender- und saisonbereinigte Wareneinfuhren), Juli 2022125,9 Milliarden Euro-1,5 % zum Vormonat+29,3 % zum VorjahresmonatAußenhandelsbilanz (kalender- und saisonbereinigt), Juli 2022:+5,4 Milliarden EuroIm Juli 2022 sind die deutschen Exporte gegenüber Juni 2022 kalender- undsaisonbereinigt um 2,1 % und die Importe um 1,5 % gesunken. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, stiegen dieExporte im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2021 um 14,3 % und die Importe um29,3 %. Die Exporte in die Russische Föderation sanken im Juli 2022 gegenüberJuni 2022 kalender- und saisonbereinigt um 15,1 % auf 1,0 Milliarden Euro,gegenüber dem Vorjahresmonat Juli 2021 nahmen sie um 55,1 % ab. Die Importe ausRussland nahmen im Juli 2022 gegenüber Juni 2022 um 17,4 % auf 2,9 MilliardenEuro ab.Insgesamt wurden im Juli 2022 kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von131,3 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 125,9Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Die Außenhandelsbilanz schlossdamit im Juli 2022 mit einem Überschuss von 5,4 Milliarden Euro ab. Im Juni 2022hatte der kalender- und saisonbereinigte Saldo der Außenhandelsstatistik +6,2Milliarden Euro betragen, im Juli 2021 hatte er bei +17,5 Milliarden Eurogelegen.Außenhandel mit EU-StaatenIn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Juli 2022 kalender-und saisonbereinigt Waren im Wert von 73,4 Milliarden Euro exportiert und Warenim Wert von 62,1 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Juni 2022stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um 1,0 %und die Importe aus diesen Staaten sanken um 1,2 %. In die Staaten der Eurozonewurden Waren im Wert von 51,2 Milliarden Euro (+1,4 %) exportiert und Waren imWert von 41,9 Milliarden Euro (-2,6 %) aus diesen Staaten importiert. In dieEU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören, wurden Waren im Wert von 22,2Milliarden Euro (0,0 %) exportiert und Waren im Wert von 20,2 Milliarden Euro(+1,9 %) von dort importiert.Außenhandel mit Nicht-EU-StaatenIn die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Juli 2022 kalender- undsaisonbereinigt Waren im Wert von 58,0 Milliarden Euro exportiert und Waren imWert von 63,8 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber Juni 2022nahmen die Exporte in die Drittstaaten um 5,6 % und die Importe von dort um 1,8