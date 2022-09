Sehen wir heute beim S&P 500 und beim Nasdaq eine Rally, weil die US-Arbeitsmarktdaten schwächer ausfallen? Manches spricht dafür. So sind aufgrund saisonaler Berechnungsmethoden die Arbeitsmarktdaten aus dem August fast immer schwächer als erwartet (ohnehin ist die Berechnungsmethode des BLS - Bureau of Labor Statistic - sehr fragwürdig mit häufig starken Revisionen der Vormonaten!). Wenn es in diesem Jahr wieder so kommt, wäre das für S&P 500 und Nasdaq eine Steilvorlage für eine Rally: denn je stärker die US-Arbeitsmarktdaten, desto agrressiver muuß die Fed die Geldpolitik straffen. Derzeit kursieren sogar Gerüchte, dass die US-Notenbank bei der nächsten Sitzung die Zinsen um 1% anheben wird (was aber sehr unwahrscheinlich ist). Dennoch: die aktuelle Überverkauftheit spricht für eine Erholung der Aktienmärkte und eine Pause bei der Dollar-Rally..

Hinweise aus Video:

1. Warum Russland für 72 Milliarden Euro „freundliche“ Devisen kaufen will

2. Eurozone mit Arbeitslosigkeit so gering wie noch nie – aber warum?

