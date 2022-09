Coway bringt auf der IFA 2022 frische Luft und sauberes Wasser ins Haus

BERLIN, 2. September 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company" aus Südkorea, stellte heute auf der IFA 2022 ihre neuesten Gesundheitsgeräte für den häuslichen Gebrauch vor. Auf der Ausstellung wurden 22 innovative Produkte vorgestellt, darunter 14 Luftreiniger und 8 Wasserreiniger.

Das Highlight der Ausstellung waren die hoch-begehrten Luftreiniger der „Coway Airmega"-Modellreihe, die jetzt in Europa erhältlich sind.

„Die ‚Coway Airmega'-Serie wird durchweg als die beste in ihrer Klasse anerkannt und hat Amazon USA den Status einer Top-Luftreinigermarke", sagte Rodney Ryu, Geschäftsführer der Coway Europe B.V. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Zuhause der Verbraucher in Europa zu einem gesunden Ort der Entspannung und des Wohlbefindens zu machen, indem wir innovative Produkte auf den Markt bringen."

Coway Airmega – Luftreiniger vom Feinsten

Coways wichtigster Luftreiniger, der Coway Airmega, erregte die meiste Aufmerksamkeit der Besucher. Neben den derzeit verfügbaren Modellen – Airmega Mighty, Airmega 150, Airmega Jet und Airmega 300S/400S – präsentiert Coway zwei neue Airmega-Modelle, die bald in Europa auf den Markt kommen.

Der Airmega Mighty (AP-1512HH) wurde von Wirecutter der New York Times acht Jahre in Folge, einschließlich 2022, als bester Luftreiniger ausgezeichnet und ist ein Amazon USA-Bestseller in der Kategorie Luftreiniger. Der leistungsstarke Luftreiniger eignet sich für Räume bis zu 33 m2, einschließlich Schlafzimmer, Wohnzimmer und kleine Gewerbeeinheiten. Er erhielt das ECARF-Qualitätssiegel für die vollständige Anpassung an die Bedürfnisse von Allergikern.

Bestimmte Coway-Luftreiniger entfernen nachweislich mehr als 99,98 % des in einer Raumzelle schwebenden SARS-CoV-2-Virus innerhalb von zwei Minuten, wie ein unabhängiger Test von MRI Global , einem US-amerikanischen gemeinnützigen Forschungsinstitut, ergab. Der neueste ausgestellte Luftreiniger, der Airmega 250, ist einer davon.