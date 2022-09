Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) befindet sich bereits seit nahezu einem Jahr in einer Abwärtsbewegung, die am 1.9.22 bei 83,01 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Im frühen Handel des 2.9.22 konnte sich die Aktie etwas erholen und startete im Bereich von 84,20 Euro in den Handel.

Erfüllen sich die optimistischen Erwartungen der UBS-Experten, die die SAP-Aktie nach der Bestellung des neuen und vor allem bewährten Finanzchefs mit einem Kursziel von 107 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie durchaus über Erholungspotenzial verfügen, das risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukte optimieren könnten.