HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens von 176 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philip Buller aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den vorgelegten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Inzwischen sei der Technologiekonzern zwar einfacher und operativ besser geführt als jemals zuvor in den früheren Jahren, doch die Wertminderung von 2,7 Milliarden Euro im dritten Quartal und der augenscheinlich teure Kauf des US-Softwareunternehmens Brighly hätten das Thema Kapitaleinsatz wieder in den Fokus gerückt./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Siemens Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,75 % auf 101,8EUR erreicht.



Rating: Buy

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 175 Euro