Sicherheit und Erreichbarkeit sind keine Frage des Alters - emporiaWATCH für Senioren

Bremen/Linz (ots) - Joint-Venture: Seniorenhandy-Hersteller emporia (Österreich)

und Anio (D), Hersteller von Smartwatches für Kinder, entwickeln Smartwatch

speziell für ältere Menschen.



Produkte für Senioren und Kinder, wie passt das zusammen? "Wir schließen den

Spalt zwischen Jung und Alt. Es geht nicht darum, wie alt jemand ist, sondern

welche Bedürfnisse die Menschen haben. Die Themen Sicherheit und Erreichbarkeit

betreffen die ganze Familie", sagt Eveline Pupeter, Eigentümerin und

Geschäftsführerin von emporia. Das Thema einfache Bedienung gilt ebenso

gleichermaßen für Jung und Alt.





Auch Anio legt den Fokus auf das Thema Familie. "Unsere Watches haben sich alsder perfekte Problemlöser im Familien-Alltag erwiesen. Es lag also nahe, dasswir irgendwann ein Produkt auf die Reihe bringen, von dem auch ältere Menschenprofitieren werden", erklärt Geschäftsführer Jan-Michael Wolff. BeideUnternehmen sind inhabergeführt, beide sind Innovationstreiber imdeutschsprachigen Raum. "Und die DNA hat von Anfang an gestimmt", sagt EvelinePupeter, "wir sind beide streng fokussiert auf unsere Zielgruppe und entwickelnLösungen, ohne jemals deren Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren."Die strategische Überlegung der Zusammenarbeit ist schnell erklärt. "Jeder machtdas, was er am besten kann für seine Zielgruppe. Beide profitieren vom Knowhowund von den langjährigen Erfahrungen des Kooperationspartners", sagt Wolff.Gestartet wird der Vertrieb in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Nachund nach soll die emporiaWATCH in den mehr als 30 Ländern Europas, in denenemporia bereits jetzt präsent ist, ausgerollt werden. Über die Verkaufszielehalten sich beide Partner noch bedeckt.Sind darüber hinaus weitere gemeinsame Entwicklungen möglich? "Ein einfachbedienbares Kinder-Smartphone ist durchaus denkbar", sagen Pupeter und Wolffunisono.Die emporiaWATCH - Erreichbarkeit und Sicherheit am HandgelenkIrgendwann kommen wir alle in das Alter, wo wir uns mehr Sicherheit wünschen.Die emporiaWATCH ist einfaches Telefon, verlässlicher Notruf und schnelleAuffindbarkeit in einem. Mit dieser Watch trägt man Erreichbarkeit undSicherheit am Handgelenk. Der verlässliche Begleiter in der Wohnung, im Garten,beim Einkauf, auf Reisen.Ganz einfach Anrufe annehmen, während man gerade die Blumen umtopft. Sehen, wieviele Schritte man zurückgelegt hat und sich freuen, dass man noch so fit ist.Die Uhrzeit (analog mit Ziffernblatt oder digital) und das Wetter hat man dankgroßem, übersichtlichem Display immer im Blick.Falls man mal gestolpert ist oder schnell Hilfe braucht: Entweder deninternationalen Notruf (112) mit der Kurzwahltaste anrufen oder die SOS-Tastedrücken. Dabei werden nacheinander drei eingespeicherte Kontakte angerufen, bisjemand abnimmt. Zusätzlich wird die letzte Position per SMS an diese Kontaktegeschickt.Zudem ist die emporiaWATCH bequem zu tragen und ganz leicht. Mit 32 Gramm wiegtsie nur in etwa so viel wie drei Stück Zwieback. Mit der kostenlosen Anio Appkann die emporiaWATCH selbst oder von Angehörigen ganz auf die persönlichenBedürfnisse eingestellt werden - inklusive einspeichern der zehn wichtigstenTelefonkontakte. UVP 249,90 Euro, erhältlich ab Ende Oktober.Das ist emporiaDas österreichische Unternehmen emporia Telecom entwickelt, designt undproduziert einfach bedienbare Smartphones, Tablets, Apps und Tastenhandysspeziell für die ältere Generation und ist Technologieführer in diesem Bereich.emporia wurde 1991 gegründet und ist heute in mehr als 30 Ländern vertreten.Firmenhauptsitz ist Linz an der Donau. Weitere Standorte sind Brüssel,Frankfurt, Helsinki, London, Mailand, Paris und Shenzhen (China).Das ist AnioDie Anio GmbH mit Sitz in Bremen, ist Deutschlands führender Hersteller fürKinder-Smartwatches mit GPS-Ortung und Telefonfunktion. Anio bietet Familieneine sichere Kommunikation und verschiebt die Anschaffung eines erstenSmartphones damit ein paar Jahre in die Zukunft. Anio gibt Eltern einetechnische Möglichkeit mit Ihren Kindern einen ersten behutsamen Weg in diedigitale Kommunikation zu gehen, ohne sie dabei zu überfordern.Pressekontakt:Walter DeilUnternehmenssprecher emporiamailto:deil@emporia.at+43 670 7010 322Stephan Hampelmailto:sh@anio.watch+49 160 9777 3888Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106450/5311380OTS: emporia Telecom